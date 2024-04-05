Экс-игрок ЦСКА вышел на второе место по очкам за всю историю Евролиги

Защитник АСВЕЛа Нандо Де Коло набрал 19 очков в матче Евролиги с «Валенсией», состоявшийся вчера, 4 апреля. Таким образом, француз обошёл Вассилиса Спанулиса и вышел на второе место в списке игроков с наибольшим количеством очков в лиге.

Де Коло уступает только разыгрывающему «Монако» Майку Джеймсу, который занял первую строчку в начале марта нынешнего года. Расстояние между игроками составляет 69 очков.

Француз выступает в Евролиге на протяжении 11 сезонов. Дебют Нандо в турнире состоялся ещё в сезоне-2010/2011 во время выступлений за «Валенсию». Большая часть карьеры в главной европейской лиге у Де Коло связана с игрой в ЦСКА, где он дважды выигрывал титул и становился MVP в 2016 году.Okko