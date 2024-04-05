НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич сохранил лидерство
Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич занимает второе место. Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер на третьем месте.
1. Никола Йокич, «Денвер Наггетс»
Статистика сезона: 26,5 очка за игру, 12,4 подбора, 9 передач.
2. Лука Дончич, «Даллас Маверикс»
Статистика сезона: 33,8 очка за игру, 9,2 подбора, 9,8 передачи.
3. Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»
Статистика сезона: 30,3 очка, 5,5 подбора, 6,3 передачи.
4. Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»
Статистика сезона: 30,7 очка, 11,5 подбора, 6,5 передачи.
5. Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»
Статистика сезона: 27,2 очка за игру, 8,3 подбора, 4,9 передачи.
6. Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»
7. Девин Букер, «Финикс Санз»
8. Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс»
9. Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»
10. Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»