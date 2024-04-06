Назван победитель в номинации тренер года в Еврокубке

Тренером года в рамках Еврокубка за сезон-2023/2024 признан финский специалист и экс-игрок сборной Финляндии Туомас Иисало, являющийся главным тренером французского баскетбольного клуба «Париж».

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Иисало стал главным тренером команды в июне 2023 года, заключив с клубом трёхлетний контракт. Под руководством Туомаса Иисало «Париж» в ходе регулярного чемпионата Еврокубка всего один раз уступил в очной встрече из всех проведённых 18 игр. На данный момент команда будет бороться за чемпионство в финале Еврокубка, дважды победив в полуфинале английскую команду «Лондон Лайонс».

Также стоит отметить, что в декабре 2023 года Туомас Иисало стал главным тренером символической сборной мира на французском «Матче всех звёзд».