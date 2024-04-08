Стала известна сумма следующего контракта Леброна Джеймса с «Лейкерс»

Североамериканский журналист и аналитик Грег Шварц в своей колонке на Bleacher Report опубликовал данные по поводу следующего контракта Леброна Джеймса с «Лос-Анджелес Лейкерс»

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«Джеймс имеет право подписать трехлетний контракт на $ 162 млн, чтобы остаться в «Лейкерс», если он не откажется от опции игрока. Три года — это максимальный срок, разрешенный правилом для игроков старше 38 лет. Если Джеймс уйдет в свободное агентство, он заберет с собой надежды «Лейкерс» на титул. После того как Энтони Дэвис прошлым летом подписал с «Лос-Анджелесом» трехлетний контракт на $ 177 млн. Ожидается, что Джеймс подпишет свой собственный максимальный контракт с опцией игрока в конце», — написал Шварц.

В этом сезоне Леброн Джеймс принял участие в 68 матчах. Его средние показатели за матч — 25,4 очка, 8,2 передачи и 7,2 подбора.