Стал известен MVP Еврокубка сезона-2023/2024

Баскетболист «Парижа» Ти Джей Шортс был признан MVP Еврокубка сезона-2023/2024. В нынешнем розыгрыше турнира игрок набирает 18 очков и делает 7,5 результативной передачи.

Шортс является лидером сезона по среднему количеству результативных передач, является вторым по очкам и четвёртым по перехватам (2).

Ти Джей помог своей команде впервые в истории выйти в финал Еврокубка. В полуфинале за два матча французский клуб переиграл «Лондон Лайонс». «Париж» в финальной серии встретится с «Бурком», который, в свою очередь, прошёл в трёх играх «Бешикташ». «Бурк» также является новичком финала турнира.

Финал будет проходить в том же формате, что и полуфиналы. Первый матч состоится сегодня, 9 апреля, второй — 12 апреля. При необходимости третья встреча команд состоится 17 апреля.Okko