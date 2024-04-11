Дабл‑дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Миннесотой»

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона НБА.

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Встреча прошла в Денвере на «Болл Арене» и завершилась со счетом 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27). Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил дабл‑дабл (41 очко, 11 подборов). Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс набрал 25 очков.

«Денвер» уже обеспечил себе место в плей‑офф НБА и занимает первое место в таблице Западной конференции, «Миннесота» располагается строчкой ниже.

Результаты других матчей игрового дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Мемфис Гриззлис» — 110:98

«Атланта Хокс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:115

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 106:102

«Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 92:111

«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 117:99

«Оклахома‑Сити Тандер» — «Сан‑Антонио Спёрс» — 127:89

«Лос‑Анджелес Клипперс» — «Финикс Санс» — 108:124