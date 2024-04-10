Леброн Джеймс совершил нелепую потерю на ровном месте во время матча НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 120:134.

© Чемпионат.com

В концовке второй четверти Джеймс попал в курьёзную ситуацию и совершил потерю, предполагая, что он отдаёт передачу своему партнёру по команде. По итогам эпизода владение перешло в пользу баскетболистов «Голден Стэйт».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что именно Леброн стал самым результативным игроком матча — на его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами.