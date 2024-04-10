Леброн Джеймс прибыл на арену всего за час до начала матча с «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на «Крипто.ком Арену» всего за час до начала матча с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает SportCenter. Сама встреча завершилась победой гостей со счётом 134:120.

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Это связано с тем, что форвард не был уверен в том, что примет участие в матче. В итоге Джеймс провёл на площадке 35 минут и стал самым результативным игроком встречи, записав в свой актив 35 очков, семь подборов и 11 передач. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 44 победами и 35 поражениями. «Лейкерс» расположились на девятой строчке с 45 победами в 80 играх.