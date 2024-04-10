Леброн Джеймс высоко оценил талант Стефена Карри

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что уровень и талант лидера и разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри будут оставаться актуальными.

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«Обороняться против Стефа неудобно. И проблема наших парней и в лиге в целом в том, что они чувствуют себя не комфортно. Именно поэтому навыки Стефа в «Голден Стэйт» всегда будут оставаться актуальными», — приводит слова Леброна портал Legion Hoops.

Напомним, в текущем сезоне НБА Стефен Карри провёл 72 игры. В среднем за матч он набирает 26,4 очка, делает 4,4 подбора, 5,1 передачу и 0,7 перехвата.

Леброн Джеймс, в свою очередь, в сезоне-2023/2024 провёл 69 игр. Он в среднем набирает за встречу 25,2 очка, делает 7,2 подбора, 8,2 передачи, а также 1,2 перехвата.