Глава НБА пригрозил игроку пожизненной дисквалификацией

Решение игрока вступить в сговор с целью повлиять на результаты матчей из‑за ставок на спорт может повлечь за собой пожизненную дисквалификацию, заявил глава Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер.

В репортаже ESPN от 25 марта указывалось, что лига изучает подозрительные схемы ставок на баскетболиста «Торонто» Джонтея Портера.

— То, в чем его обвиняют в НБА, является величайшим грехом. Самый крайний вариант, который у меня есть, — это отстранить его от игры. Это тот уровень власти, который у меня здесь есть, потому что нет ничего более серьезного… Я имею в виду, что это не новость, что существует сомнительное поведение, даже незаконное поведение, связанное со ставками на спорт, — приводит слова Сильвера Рейтер.

Портер не играл с тех пор, как НБА начала расследование в конце марта.