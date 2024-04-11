Экс-игрока НБА обвинили в изнасиловании

Бывший игрок НБА Бен Маклемор был арестован полицейскими в штате Орегон и помещён под стражу, сообщает ESPN. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании женщины, которое предположительно произошло в 2021 году. В то время баскетболист выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ещё в феврале нынешнего года на основании показаний жертвы Маклемор вошёл в круг подозреваемых по делу, из-за чего суд выдал ордер на арест Бена.

«Мы аплодируем смелости потерпевшей, которая заявила об этом инциденте и смогла пройти через этот сложный процесс. Мы будем продолжать поддерживать её всеми возможными способами», — приводит слова полиции ESPN.

Маклемор не выступает в НБА с 2022 года. На момент ареста Бен являлся игроком испанской команды «Рио Бреоган».