В НБА разогрелся очередной сексуальный скандал

Кого на этот раз обвиняют в чём-то вопиющем?

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В истории НБА было немало скандалов, связанных с сексуальным насилием в отношении женщин со стороны игроков лиги. Теперь в такую историю вляпался Бен Маклемор — седьмой номер драфта 2013 года, успевший поиграть в лиге за «Сакраменто Кингз», «Мемфис Гриззлиз», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Баскетболист с 2022 года не играет в НБА, а сейчас является игроком испанской команды «Рио Бреоган», которая идёт на 15-м месте в чемпионате Испании. Но ближе к делу: 31-летний игрок был арестован полицейскими в штате Орегон и помещён под стражу. Маклемору предъявлено обвинение в изнасиловании женщины, которое предположительно произошло в 2021 году, когда он ещё выступал за «Портленд» в НБА.

Американский игрок запросил у испанского клуба разрешение на явку в суд в США, не вдаваясь в подробности точного содержания дела. По словам представителей Маклемора, он должен был вернуться в Испанию в течение следующих трёх дней, но баскетболиста арестовали. В «Рио Бреоган» моментально отреагировали на ситуацию: клуб заявил, что осуждает насилие в любом его проявлении. Команда будет ждать от суда в Орегоне какой-либо юридической информации по делу Бена.

Ранее в НБА многих звёзд обвиняли в насилии или сексуальных домогательствах, среди них Чонси Биллапс, Бернард Кинг, Эдди Джордан, Карл Мэлоун, Коби Брайант. При этом одним из последних в лиге «засветился» Кевин Портер, который избил свою девушку. От баскетболиста сразу же отвернулся «Хьюстон», поэтому он был обменян в «Оклахому», из которой его сразу же отчислили.

Ещё одно громкое дело связано с форвардом «Шарлотт» Майлзом Бриджесом. Одного из лидера «шершней» обвиняли в избиении жены на глазах у собственных детей. Бриджес полностью пропустил сезон-2022/2023 из-за дисквалификации, но признал вину и, после того как отбыл наказание, вернулся на паркет, а в нынешнем сезоне провёл за «Хорнетс» 68 матчей.

Но вернёмся к Маклемору. Известный баскетбольный журналист и инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях поделился заявлением баскетболиста касаемо обвинений. В нём говорится: «В обвинениях, которые мне предъявили в суде, утверждается, что в 2021 году у меня был секс с женщиной, которая была слишком пьяна, чтобы дать согласие. Меня обвиняют в применении физической силы с целью насилия над кем-либо. Скорее всего, меня обвиняют в интимной связи с кем-то, кто теперь утверждает, что не давал на это согласия.

Я не насиловал эту женщину. Никогда не вступал в сексуальные отношения, когда понимал, что женщина не заинтересована во мне. Обвинение датируется октябрём 2021 года, когда я играл за «Портленд». Потребуется некоторое время, чтобы раскрыть некоторые факты. На данный момент обвинение не предоставило моим адвокатам никаких отчётов или доказательств. Я и мои адвокаты полностью сотрудничаем со следствием. Я выполнял каждую их просьбу немедленно и профессионально. Истина выйдет на свет. Уверен, мы одержим победу и моё имя будет очищено».

Это дело уже отличается от последних тем, что Маклемор сразу же начал активно работать со следствием. Данный факт заставляет задуматься о происходящем. Возможно, Бен и вовсе невиновен. Суд — дело тонкое, но справедливое. Ждём новостей и развития событий в ещё одном громком процессе, связанном с НБА.