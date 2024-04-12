Россиянин сцепился с соперником в Евролиге и был удален с площадки

Центровой «Анадолу Эфес» Тайрик Джонс и россиянин Джоэл Боломбой, выступающий за «Црвену Звезду», повздорили во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Игроки сцепились друг с другом. Чтобы урегулировать конфликт, в дело пришлось вмешаться товарищам по команде. В результате оба были удалены с площадки.

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Напомним, «Анадолу Эфес» в итоге нанёс разгромное поражение «Црвене Звезде» со счётом 100:55. По итогам регулярного чемпионата турецкий клуб гарантировал себе место в плей-ин, а сербская команда закончила борьбу и останется на 16-м месте.

Отметим, что в январе Боломбой продлил контракт с «Црвеной Звездой» до 2026 года.