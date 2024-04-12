Кроссовки Майкла Джордана с финала НБА 1996 года проданы за 482 тысячи долларов

Кроссовки бывшего баскетболиста «Чикаго Буллс» Майкла Джордана проданы на аукционе Sothebys за 482 тысячи долларов, сообщает сайт аукционного дома.

В этой обуви Джордан участвовал в пятом матче финальной серии сезона‑1995/96 против «Сиэтл Суперсоникс», которая завершилась поражением «Чикаго» со счетом 78:89. Несмотря на этот проигрыш, «Буллз» одержали победу в серии — 4–2. Этот чемпионский титул стал четвертым по счету для Джордана, который является шестикратным победителем НБА. Отмечается, что на данных кроссовках есть личный автограф баскетболиста.

В феврале за 8 миллионов долларов была продана коллекция чемпионских кроссовок Джордана, что является мировым рекордом. Набор состоял из кроссовок, в которых американец выиграл шесть финальных серий НБА, а также стал самым ценным игроком лиги.