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Кроссовки Майкла Джордана с финала НБА 1996 года проданы за 482 тысячи долларов

Кроссовки бывшего баскетболиста «Чикаго Буллс» Майкла Джордана проданы на аукционе Sothebys за 482 тысячи долларов, сообщает сайт аукционного дома.

Кроссовки Майкла Джордана с финала НБА 1996 года проданы за 482 тысячи долларов
© globallookpress.com

В этой обуви Джордан участвовал в пятом матче финальной серии сезона‑1995/96 против «Сиэтл Суперсоникс», которая завершилась поражением «Чикаго» со счетом 78:89. Несмотря на этот проигрыш, «Буллз» одержали победу в серии — 4–2. Этот чемпионский титул стал четвертым по счету для Джордана, который является шестикратным победителем НБА. Отмечается, что на данных кроссовках есть личный автограф баскетболиста.

В феврале за 8 миллионов долларов была продана коллекция чемпионских кроссовок Джордана, что является мировым рекордом. Набор состоял из кроссовок, в которых американец выиграл шесть финальных серий НБА, а также стал самым ценным игроком лиги.

Баскетбол
Майкл Джордан