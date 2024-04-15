БК ЦСКА уволил главного тренера перед стартом плей-офф Единой лиги

Московский ЦСКА принял решение расстаться с главным тренером команды Эмилом Райковичем. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

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В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ красно-синие стали победителями первого раунда сезона, Райкович второй год подряд стал тренером команды на Матче всех звёзд. По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА занял третье место. В матче последнего тура армейцы уступили казанскому УНИКСу, который в итоге стал первым. Второе место занял петербургский «Зенит».

В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А.

Ранее об играх с ЦСКА высказался защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс.