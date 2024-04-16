Тараканов высказался об увольнении Райковича из БК ЦСКА

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Сергей Тараканов поделился мнением по поводу увольнения с поста главного тренера московского ЦСКА Эмила Райковича и назначении на эту должность Андреаса Пистиолиса, который ранее уже работал в стане армейцев в качестве помощника Димитриса Итудиса.

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