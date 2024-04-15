Гомельский оценил отставку тренера баскетбольного ЦСКА

Отставка македонского специалиста Эмила Райковича с поста главного тренера московского баскетбольного клуба ЦСКА назревала, так как в последнее время команда показывала неудовлетворительные результаты. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион СССР Владимир Гомельский.

Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что грек Андреас Пистиолис сменил Эмила Райковича на посту главного тренера.

"Отставка Райковича логична, она назревала давно, так как последние результаты команды под его руководством никого удовлетворить не могли. Я предполагаю, что ЦСКА находился в поиске, и вот нашли нового тренера. Пистиолис тренер хороший, методичный, он имеет достаточный опыт. Вопросы тактики он решит, но решит ли он вопросы управления командой, сможет ли он замотивировать игроков, предугадать сложно", - сказал Гомельский.

Райковичу 45 лет, он возглавлял ЦСКА с 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла бронзовые медали Единой лиги ВТБ. По итогам регулярного чемпионата текущего сезона ЦСКА занял третье место и в первом раунде плей-офф встретится с красноярским "Енисеем".

Пистиолису 45 лет, ранее он работал в ЦСКА с 2014 по 2022 год в тренерском штабе своего соотечественника Димитриса Итудиса. В марте 2022 года специалист возглавил турецкий "Галатасарай". Ранее Пистиолис был ассистентом главного тренера в греческом "Панатинаикосе" и турецком "Банвите".