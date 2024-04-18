Первое интервью с Райковичем после внезапной отставки из ЦСКА

Специалист рассказал, как отреагировал на новость, что будет делать дальше и почему ждёт успеха армейцев.

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Регулярный сезон-2023/2024 в Единой лиге ВТБ завершился для московского ЦСКА не совсем так, как в команде к этому привыкли. Первое место, на которое красно-синие метят из года в год, в итоге досталось казанскому УНИКСу, а сами армейцы остались в турнирной таблице только третьими. В руководстве такой результат посчитали неудовлетворительным, поэтому за неделю до начала плей-офф решились на масштабные перемены — смену главного тренера.

С лета 2022 года эту должность занимал Эмил Райкович, который до этого работал в «Автодоре», «Астане» и многих других командах вне Лиги ВТБ. Его увольнение стало настоящей неожиданностью для всех, включая редакцию «Чемпионата». И вот спустя всего три дня после принятия этого сенсационного решения нам удалось связаться с самим специалистом и спросить у него лично — а что вообще произошло?

— Где вы находитесь сейчас, до сих пор в Москве?

— Да, я в Москве, собираюсь улетать. В полночь у меня перелёт в Стамбул, а оттуда — в Скопье, обратно домой.

— Ваша команда не смогла закрепиться на первом месте и финишировала только третьей. Как думаете, в чём была главная причина и что привело к такому результату? Дело только в травме Каспера Уэйра или было что-то ещё?

— Это сложный вопрос. На протяжении этого сезона у нас было много проблем и препятствий. Например, люди забывают, что было отстранение Никиты Курбанова. Практически весь сезон мы провели, не имея максимального числа легионеров — мы играли с пятью или меньше. В то же время большинство команд всё время играли с шестью. Отсутствие Курбанова в первой части сезона не повлияло особо сильно, но, когда он вернулся, нам потребовалась смена иерархии, перераспределение игровых минут между игроками.

Затем было приобретение шестого легионера. Это должен был быть кто-то доминирующий, но Каспер Уэйр оставался бы, скажем так, нашим главным защитником. Мы знали, какой у нас состав. Даже президент говорил, что мы перевыполнили задачи на первую часть регулярного сезона, когда постоянно были на первом месте. Однако план был таков, что Каспер и этот другой защитник, которого мы подпишем, должны быть ключевой частью нашей команды. Все мы знаем, что произошло с Уиллом Бартоном и медицинским обследованием, травмой Каспера.

В самый важный период для нас и для меня играть с теми парнями, которые у нас были, было непростой задачей. Мы сталкивались с проблемами во всех матчах, и это было особенно тяжело во втором этапе, где мы проигрывали там, где могли выигрывать. Но, думаю, нам по большей части не хватало качества и лидерства защитников. Это главная причина, по которой у нас не получилось во второй половине сезона. И если вы спросите меня, придём мы первыми, вторыми или третьими — это не так важно, так как в плей-офф у нас всё равно будет преимущество домашней площадки. И мы видели, что это преимущество не так уж и важно в плей-офф. Важно то, как команда будет играть.

И главной проблемой для руководства было то, как мы играли на заключительном отрезке. Но, знаете, обычно ответственность на себя берёт тренер. Особенно в таком большом клубе, как ЦСКА. Там нет места для оправданий. Если ты настоящий лидер с моральными принципами, то должен взять на себя ответственность и позволить команде сделать всё возможное уже без тебя. Такая история произошла и здесь.

— Как оцениваете шансы ЦСКА в предстоящем плей-офф?

— Буду честен. Даже до того, как разошлись, мы говорили с руководством, и я был настроен оптимистично. Потому что с возвращением Каспера команда получит недостающие лидерство, характер, жёсткость. Думаю, это поможет соединить линии. Эта команда близка к тому, чтобы вернуть свой ритм и уверенность. Команда готова физически, тактически. Всё готово. Так что есть большая вероятность, что ЦСКА возьмёт чемпионство. И я согласен с тем, что в настоящий момент смена тренера может придать им эту искру, моментум, который разбудит всех. И я буду счастлив, если они выиграют чемпионат. Не буду прикидываться скромным и скажу, что это будет частично и мой успех. Так что я действительно желаю им победы.

— Как и когда вам сообщили, что ЦСКА планирует менять тренера?

— У нас было несколько встреч, на которых мы уже говорили о проблемах. После игры с УНИКСом стало очевидно, что руководство хочет пойти на эту перемену. И в разговоре с Андреем Ватутиным и Наталией Фураевой (президент и вице-президент по спортивной работе в ЦСКА соответственно. — Прим. «Чемпионата») мне было сказано, что они хотели бы пойти в другом направлении. Я согласился, что это лучшее решение для команды на данный момент. Я бы никогда не сдался, боролся бы до конца. Но в конце концов это решение президента.

— Стало ли это решение для вас неожиданностью? И было ли ощущение, что оно назревало ещё до матча с УНИКСом?

— У нас была встреча после матча с «Енисеем», и президент выразил свою озабоченность и разочарование в том, как мы играем. При этом он понимал, что у нас есть проблемы с формированием состава, с отсутствием Каспера. В руководстве всё равно думали, что другого выхода, кроме как пойти на смену тренера, нет. Так что я не могу сказать, что был удивлён. Мы боролись с УНИКСом, старались изо всех сил. УНИКС провёл отличную игру. Ненад Димитриевич провёл отличный матч, Джален Рейнольдс провёл отличный матч. Мы, с другой стороны, пытались, хорошо отыграли в первой половине, но не смогли выиграть. Нам не хватало вот того, о чём мы уже говорили — защитников, лидерства и исполнения. В последней четверти мы очень плохо бросали. Так что, повторюсь, я не был удивлён.

— Если бы этот матч закончился по-другому и ЦСКА выиграл бы регулярный чемпионат, вы бы остались в должности главного тренера?

— Пфф… Думаю, это скорее вопрос к президенту. Это гипотетический вопрос, и я даже не знаю. Тяжело сказать. Наверное, им было бы тяжелее пойти на такой ход. Я не знаю.

— Были ли вы разочарованы тем, что вам не дали доиграть сезон и войти с командой в плей-офф?

— Разочарован? У меня были смешанные чувства. У нас была такая, как бы сказать, агония с травмой Каспера и другими проблемами, с которыми мы столкнулись. Был, скажем так, кризис результатов. На тренировках всё было хорошо, но в матчах — особенно с точки зрения эффективности — были проблемы.

Разочарован… Конечно, разочарован. Но, с другой стороны, я понимаю их [руководителей]. Они хотят сделать всё возможное и максимизировать шансы команды на победу. Так что их тоже понимаю. Если вы спросите, бился бы я до конца? Думаю ли я, что мы бы выиграли чемпионат, если бы я остался? Я отвечу: да, конечно. 100%.

— Что думаете о новом тренере Андреасе Пистиолисе?

— Я не знаком с ним лично. Слышал много хороших вещей о нём от руководства, от его бывших подопечных. И он, наверное, будет в ситуации, которая, с одной стороны, является для него вызовом, а с другой — возможностью. У него есть подготовленная команда. С возвращением Каспера будут хорошие шансы, хорошая позиция для борьбы. Желаю ему всего наилучшего. Я не тот человек, который уйдёт из клуба и будет надеяться, что всё сгорит и никто не добьётся успеха. Я не такой. Говорю вам честно и действительно имею это в виду — желаю ему выиграть чемпионат. И тогда я буду чувствовать, что это чемпионство также моё. Я работал здесь два года. Собрал эту команду, вложил много доверия и работы в этих игроков. Так что я правда желаю ему всего наилучшего.

— После своей первой тренировки на посту главного тренера Пистиолис сказал мне, что с радостью пообщался бы с вами, если бы вы вышли на связь, так как вы проделали отличную работу в ЦСКА и это могло бы помочь. Что думаете по этому поводу?

— Обычно это происходит наоборот. Мы не знакомы друг с другом лично, но если он почувствует необходимость поговорить со мной — я открыт к этому на 100%. И я искренне ответил бы на любой его вопрос, если это поможет.

— Что планируете делать со своей карьерой в ближайшее время? Получили ли вы уже предложения от других команд?

— Я сразу же получил предложения. Вчера их поступило три. Они из Европы. Но я не в той ситуации, когда должен сразу же приступить к работе. Мне нужно вернуться к моей семье, немного перезагрузиться. Переварить всё произошедшее нелегко, и мне потребуется некоторое время. Но, однозначно, в следующем сезоне у меня будут возможности. Я не сомневаюсь, что быстро вернусь и буду стремиться работать ещё усерднее.

— Если поступит предложение из Единой лиги, примете его? Ходят слухи, что летом нового тренера будет искать «Зенит».

— Моё первоочередное желание — попасть в Евролигу. Это моя небольшая мечта или цель, которую я перед собой поставил. Так что это будет приоритетом. Возвращаться в Лигу ВТБ было бы слишком рано, но никогда не говори никогда. В нашей профессии тебе иногда не приходится выбирать, потому что клуб выбирает тебя. И в последнем разговоре с Фураевой мы даже шутили, что ещё встретимся, но по разные стороны (смеётся). Правда, это было скорее шуткой.

— Считаете ли вы два года, проведённые в ЦСКА, в целом хорошим опытом? Научились ли вы чему-то новому у руля такой большой команды?

— Смотрите, эта мой 18-й сезон подряд. Я всё ещё довольно молод для тренера, мне 45 лет. Но это мой 18-й сезон в качестве главного тренера. И для меня не доиграть сезон — первый подобный опыт. Я однозначно буду учиться на нём и ошибках, которые совершил за этот период. Но я стараюсь быть человеком, который больше запоминает хорошие вещи, и их было много. Мне довелось поработать с хорошими людьми, с отличной организацией с высокими моральными ценностями, которым нам удалось остаться верными. Не держу никаких обид на них. Уважаю всех — Ватутина, Фураеву, всех, кто работал со мной, персонал, команду. Это было хорошее сотрудничество. Мы выиграли регулярный чемпионат, ставили рекорды — например, 24 выигранных матча подряд, лучшее нападение и так далее. Мы показали хороший результат, завоевали несколько индивидуальных наград. Было много хороших моментов. Но в то же время были и неудачные. Умный человек должен учиться на собственном опыте и двигаться дальше, становиться лучше в будущем.

— Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, что бы вы изменили относительно своей работы в ЦСКА?

— У меня было не так много времени на анализ, но однозначно были вещи, которые я мог сделать лучше. Например, было очень тяжело выбирать игроков в эти два сезона. Из-за всех проблем, которые существуют на рынке, и из-за всей политической ситуации. С ограничениями с финансовой, политической и других точек зрения я мог проделать лучшую работу в плане выбора игроков. Я сделал несколько ошибок. Не всегда потому, что сделал неправильный выбор. Например, мы сделали предложения пяти, шести игрокам. Они отказываются, и вы берёте седьмого в списке. Потом оказывается, что вы могли сделать лучший выбор. Называть имена было бы неуместно, но я думаю, что должен был провести лучшую работу в плане селекции.

— А могли бы вы назвать хотя бы одного игрока, которого хотели заполучить, но не смогли?

— Были игроки, которые выбрали Евролигу вместо нас. Были игроки, которых мы не могли себе позволить, если быть честным. Даже в нашей лиге. Теперь они отлично играют против нас и выигрывают матчи. Я не буду называть имена, но это правда.

— Сможете назвать трёх лучших игроков Единой лиги за пределами ЦСКА на данный момент?

— В первую очередь я должен назвать Димитриевича. Он отлично играл против нас. Они выиграли регулярный чемпионат, он был MVP прошлого сезона, а теперь и этого. Думаю, он должен получить эту награду. Другой игрок, под которого приходится адаптироваться, против которого нелегко обороняться, — это Джален Рейнольдс. Затем я должен сказать, что, если Трент Фрейзер продолжит играть с той же эффективностью, что на последнем отрезке, он также поможет своей команде достичь поставленных целей. Мне также нравится Томас Эртель. Он играет словно компьютер, и против него тяжело обороняться. Из «Локо» мне нравятся Мартюк и Елатонцев, российские игроки, которые будут доминировать в предстоящие годы. Нравится, как до настоящего момента играл Девон Акун-Пёрселл. Это игроки из команд в топ-4, которые приходят мне на ум. Если говорить об остальных, то отличный сезон провели Ратэн-Мэйс и Джеремайя Мартин. С тренером Арсичем, Мартином и Ратэн-Мэйсом в «Енисее» возникла отличная «химия». Думаю, для их клуба это исторический сезон, и это стоит упомянуть.

— Как думаете, Ратэн-Мэйс будет большой проблемой для ЦСКА в первом раунде плей-офф?

— Я не буду заглядывать в будущее, но расскажу вам о прошлом. Он был проблемой в матчах, когда мы играли против них. И они победили нас в дважды. Он и Мартин были для нас большой проблемой, и мы не очень хорошо справились, защищаясь против них. С Мартином в этом плане было сложнее, особенно в Москве. Ратэн-Мэйс — мы больше его контролировали, но он всё равно набирал свои очки. Мы сдваивались на нём, оказывали на него много давления, но против них всё равно было сложно обороняться. Без Каспера единственный настоящий защитник, который у нас был — это Ваня Ухов. Остальные в задней линии не являются игроками оборонительного плана, что было проблемой для нас. Мы пробовали различные схемы, переключения, но это особо не сработало. «Енисей» проводит отличный сезон. Они делают броски, которым очень-очень сложно противостоять. Так что поздравления им.

— Хотите напоследок сказать что-нибудь болельщикам ЦСКА?

— Я бы хотел поблагодарить их за поддержку, которую они оказывали нам на протяжении этих двух лет. Это было впечатляюще — на каждой арене, где мы играли, присутствовали наши болельщики. Особенно на последней игре — на трибунах их было очень много. Они были громкими, и это помогает нашим игрокам. Думаю, они должны продолжать поддерживать, верить в команду. С новым тренером и Каспером у неё есть хорошие шансы. Думаю, фанаты должны продолжать помогать парням даже в Крылатском. Пройти «Енисей» будет непросто, но они это сделают. А затем будет настоящая битва с «Зенитом».