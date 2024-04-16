Стал известен статус Леброна и Дэвиса перед матчем плей-ин НБА с «Пеликанс»

Назван статус лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в преддверии матча команда с «Нью-Орлеан Пеликанс» в плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоится 17 апреля. Как рассказал у себя в социальных сетях инсайдер и журналист Йован Буха, участие Леброна в игре рассматривается как вероятное, а Дэвиса – под вопросом.

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Ранее Леброна беспокоила травма лодыжки, а Дэвис в последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Пеликанс» был вынужден покинуть площадку после того, как получил травму спины. Сам Энтони ранее выразил уверенность, что повреждение несерьёзное, и он сможет принять участие в матче плей-ин.

Игра плей-ин между «Лейкерс» и «Пеликанс» начнётся в 2:30 по московскому времени.