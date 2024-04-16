Ватутин обозначил цели БК ЦСКА после смены главного тренера

Андрей Ватутин обозначил цели ЦСКА после смены главного тренера
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал ближайшие цели клуба после увольнения главного тренера Эмила Райковича, на пост которого назначили грека Андреаса Пистиолиса.
«Сейчас команде в первую очередь надо много работать. Постараться решить массу проблем за очень короткий период. Ни один тренер в мире не является магом, плюс мы находимся в условиях жесткого цейтнота. Давайте мыслить поэтапно, будем считать выход в полуфинал ближайшей задачей. Не надо упрекать нас в минимализме, говорю именно о задачах текущего момента. В целом ничего не меняется, мы хотим побеждать и выигрывать титулы», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».
Напомним, Райкович возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Армейцы пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ с третьего места в группе «А». В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице.
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