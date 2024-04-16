«Индиана Пэйсерс» установила рекорд НБА XXI века

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» установила клубный рекорд и рекорд лиги XXI века по количеству очков, набранных в рамках регулярных чемпионатов. В нынешнем сезоне на счету «Индианы» 10 110 очков.

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При этом «Пэйсерс» в настоящий момент занимают четвёртое место в истории лиги по результативности. Больше было только у «Филадельфии Сиксерс» (10 143 очка в сезоне-1966/1967) и дважды у «Дервер Наггетс» (10 147 очков в сезоне-1983/1984 и 10 371 очко в сезоне-1981/1982).

Напомним, «Индиана» заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений. В плей-офф «Индиана» сыграет с «Милуоки Бакс». Первый матч запланирован на 22 апреля.