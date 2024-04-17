НБА пожизненно дисквалифицировала брата Майкла Портера за ставки

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение дисквалифицировать центрового «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера из-за ставок. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

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В ходе расследования, ассоциация установила, что Портер нарушил регламент лиги, раскрыв конфиденциальную информацию игрокам, делающим ставки, ограничив свое участие в одной или нескольких играх в целях заключения пари, а также самостоятельно делая ставки на матчи НБА.

Напомним, баскетболистам лиги запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с НБА. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён.