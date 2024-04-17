Крис Пол повторил свой антирекорд НБА 14-летней давности

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол впервые за 14 лет не сыграет в основной сетке плей-офф. Ранее такое с ним случалось в сезоне-2009/2010, когда он выступал за Нью-Орлеан Хорнетс».

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Напомним, «Голден Стэйт» закончил борьбу в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, потерпев поражения в матче плей-ин с «Сакраменто Кингз» (94:118). Пол в этой игре набрал три очка, к которым добавил один подбор и две результативные передачи. В общей сложности в этом сезоне НБА Крис набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Отметим, что «Сакраменто» за выход в основной раунд плей-офф поборется с «Нью-Орлеан Пеликанс», который проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».