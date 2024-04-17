Теодосич оштрафован и дисквалифицирован после инцидента с судьей в Евролиге

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич, который сейчас выступает за «Црвену Звезду», получил двухматчевую дисквалификацию в Евролиге за неуважение к члену судейской бригады. Кроме того, игрок будет обязан выплатить штраф в размере € 15 000. Об этом информирует пресс-служба турнира.

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Инцидент с Теодосичем случился в матче 34-го тура с клубом «Анадолу Эфес». Не справившись с эмоциями после удаления, экс-игрок ЦСКА пошёл вперёд на арбитра. Чтобы успокоить баскетболиста, пришлось вмешаться его товарищам по команде.

Напомним, удаление в матче с «Анадолу Эфес» заработал также ещё один бывший игрок ЦСКА Джоэл Боломбой, который также выступает за «Црвену Звезду». В ходе матча он повздорил с центровым соперников Тайриком Джонсом. Евролига оштрафовала его на € 2 500.