Не сыгравший за ЦСКА ни одного матча Бартон покинул «Гранаду»

Американский защитник Уилл Бартон покинул испанский клуб «Гранада», сыграв за него всего три матча. Об этом информирует пресс-служба команды. В «Гранаде» Уилл набирал в среднем 4,7 очка за матч.

© Чемпионат.com

«Уилл Бартон покидает «Гранаду» и возвращается в Соединённые Штаты. Клуб ценит отношение и профессионализм, проявленные американским игроком в течение месяца, когда он защищал цвета нашей команды», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, до перехода в «Гранаду» Бартон покинул московский ЦСКА, не сыграв за красно-синих ни одного матча. К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года. Сообщалось, что он не прошёл медицинскую комиссию.

Всю профессиональную карьеру Бартон выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов.