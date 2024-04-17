Дэвис предсказал выход «Лейкерс» на «Денвер» в плей-офф НБА после вылета в прошлом сезоне

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис предсказал выход на «Денвер Наггетс» в плей-офф текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации после вылета от них в полуфинале прошлого года.

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«Просто было много разговоров. Мы понимаем, вы все выиграли, но у нас с Леброном были кое-какие разговоры… нам не терпится сыграть с ними. Это очень мотивирует, так как ты хочешь побеждать каждый раз, когда проигрываешь, это мотивирует готовиться к следующему сезону. Старайся бороться за чемпионство, это само по себе мотивирует» — приводит слова Дэвис The Sports Rush.

Напомним, минувшей ночью на паркете «Смути Кинг Центра» завершился матч верхней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» в единственной встрече обыграл на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106 и вышел в основную сетку плей-офф. В первом раунде они встретятся с «Денвером», которому в прошлом году уступили 0-4 в серии в полуфинале.