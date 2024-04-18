Банкеро побил достижение Джордана и Адетокунбо в НБА

Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось достичь определённых показателей по реализованным броскам с игры, подборам и результативным передачам за один сезон.

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В текущем сезоне Банкеро реализовал 640 бросков с игры, сделал 431 передачу и 554 подбора.

Таким образом, теперь топ-3 молодых игроков с такими достижениями выглядит так:

Паоло Банкеро, 21 год 154 дня (2023/2024); Майкл Джордан, 22 года 55 дней (1984/1985); Яннис Адетокунбо., 22 года 125 дней (201/2017).

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата «Орландо» обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:88. 21-летний Банкеро стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, сделав 11 подборов и семь передач. Клуб из Флориды занял пятое место в Восточной конференции и напрямую пробился в плей-офф НБА.