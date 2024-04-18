Кейтлин Кларк может заработать восьмизначную сумму по контракту с Nike
Кейтлин Кларк близка к подписанию контракта с Nike.
По сообщению источников, 1 номер драфта WNBA этого года может получить восьмизначную сумму по условиям соглашения.
Разыгрывающая «Индианы» получит собственную линейку кроссовок.
Under Armour и Adidas также сделали ей существенные предложения.
Игры Кларк в турнире NCAA и драфт с ее участием побили все рекорды просмотров. Разыгрывающая вывела команду Айовы в финал, где уступила Южной Каролине.
Кларк уже заключила спонсорские соглашения с Gatorade, State Farm и Panini.