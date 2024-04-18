Брат чемпиона НБА получил пожизненный бан

Центровой «Торонто» думал, что ему всё сойдёт с рук, делая ставки.

© Чемпионат.com

Избиваешь свою девушку, жену, обвиняешься в сексуальном насилии, как это было когда-то с Кевином Портером, Дарреном Коллисоном и другими? НБА тебя просто отстранит на время. Создаёшь угрозу для своих детей, как это было с Майлзом Бриджесом? Не проблема — просто временное отстранение. Расизм и экс-владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Дональд Стерлинг? Пожизненный бан. Любитель ставок на или против себя, как Джонтей Портер? Тоже пожизненный бан. Нас интересует именно Портер, но мы здесь не оправдывать или осуждать Джонтея собрались, а просто рассказать обо всех подробностях пожизненного бана брата чемпиона НБА Майкла Портера.

И всё-таки история с ним подтвердилась. Как обещал ранее комиссионер НБА Адам Сильвер, лига не будет церемониться со ставочниками, особенно с теми, кто задействует в своих схемах третьих лиц, стараясь обойти существующие правила. Так что же сделал такого Джонтей Портер? Предварительно сообщалось, что бигмен «Торонто Рэпторс» увлекался беттингом с 2021 по 2023 год, но букмекерская компания не принимала от Джонтея никаких ставок на НБА, поскольку он был игроком Лиги развития, так как запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с НБА. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён.

И, по всей видимости, в ходе расследования лига нашла доказательства того, что ставки на индивидуальные показатели Портера были совершены им самим или аффилированными с ним лицами. А с января по март 2024 года во время выступлений за фарм-клуб «Торонто» Портер через своего приятеля сделал 13 ставок на сумму от $ 15 до $ 22 000 на общую сумму $ 54 094. Его чистый выигрыш составил $ 21 965. Ни одна ставка не была сделана в матчах, где играл сам Джонтей.

Лига также установила факт мошенничества, где Джонтей Портер раскрыл конфиденциальную информацию о состоянии своего здоровья человеку, который, как он знал, делал ставки на НБА. Этот человек сделал экспресс-ставку на сумму около $ 80 000 в онлайн-букмекерской конторе, выиграв при этом $ 1,1 млн, поставив на то, что Джонтей плохо сыграет. Финальная точка в вопросе о его пожизненной дисквалификации — сделанная ставка против «Торонто Рэпторс».

«Нет ничего более важного, чем защита честности соревнований НБА для наших болельщиков, наших команд и всех, кто связан с нашим видом спорта, поэтому вопиющие нарушения Джонтеем Портером наших игровых правил караются самым суровым наказанием», — приводятся слова Адама Сильвера в опубликованном заявлении. «Я знаю только то, что знаете все вы. Что я точно знаю, так это то, что Джонтей по-настоящему любит баскетбол. Он был счастлив играть за «Рэпторс». Я знаю его всю жизнь. Я знаю, что он за человек, он очень хочет играть в баскетбол, и я сильно сомневаюсь, что он занялся бы чем-то, что поставит его карьеру под угрозу», — говорил брат Джонтея Майкл в конце прошлого месяца.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Так или иначе, пожизненная дисквалификация последовала, так как Джонтей ставит под угрозу целостность игры и лиги. По своей сути НБА — это своего рода развлекательная служба или бизнес, который зависит от того, насколько участники играют в меру своих возможностей. Уберите это, и лига буквально перестанет существовать.

Если позволить насильникам играть, это не повлияет на итоговую прибыль лиги. С моральной точки зрения домашнее насилие явно хуже азартных игр, но НБА — это бизнес, действующий в собственных интересах. Тем более существуют также политика в отношении домашнего насилия и рекомендации по наказанию, согласованные с профсоюзом игроков. Профсоюз немедленно вмешался бы, если бы Сильвер забанил пожизненно условного Майлза Бриджеса.