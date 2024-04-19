Лучшие индивидуальные выступления в истории Евролиги

Точно ли европейцы доминируют в домашнем для себя турнире?

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Регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершился, а сейчас команды борются в стадии плей-ин за последние путёвки в плей-офф. Израильский «Маккаби Тель-Авив» уже гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги, на очереди матч между итальянской «Виртус Болоньей» и испанской «Басконией», которые определят последнего участника самого ожидаемого розыгрыша в европейском баскетболе. Вспоминаем, кто же в нынешнем сезоне побил исторический рекорд по набранным очкам среди баскетболистов. И в целом освежим память топовыми индивидуальными выступлениями в истории Евролиги.

Четвёртое место. Джанан Муса, Шейн Ларкин, Арвидас Мацияускас, Владо Шчепанович и Марк Сэльерс

Форвард мадридского «Реала» Джанан Муса, разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» и атакующий защитник «Летувос Ритас», «Басконии» и «Олимпиакоса» Арвидас Мацияускас набирали по 40 очков в матче Евролиги. 24-летний Муса установил индивидуальный рекорд в матче с «Эфесом» в нынешнем сезоне, когда команды, в свою очередь, побили достижение по результативности в истории Евролиги — 130:126 4ОТ. Ларкин всегда выделялся своими великолепными атакующими навыками, и в матче с «Олимпиакосом» в 2020 году он набрал 40 очков. Но это не последнее упоминание о Шейне в этом топе.

Мацияускас в 2003 году выступал за «Басконию» и был на ведущих ролях в клубе. В регулярном чемпионате сезона-2002/2003 литовский баскетболист набрал 40 очков в матче с французским АСВЕЛом. Также по 40 очков в истории Евролиги набирали форвард Марк Сэльерс и защитник Владо Шчепанович. Первый оформил данное достижение в матче с «Фенербахче» в 2007 году, а второй – во времена выступления за сербский «Партизан» в игре с российским «Урал-Грейтом» в 2002 году.

Третье место. Альфонсо Форд, Карлтон Майерс, Бобби Браун, Тайриз Райс, Каспарс Камбала

Тайриз Райс и Каспарс Камбала знакомы любителям российского баскетбола, так как американец успел поиграть за подмосковные «Химки», а латвийский игрок выступал за казанский УНИКС и красноярский «Енисей». Оба записали свои имена в историю Евролиги, набрав по 41 очку. Райз– играя за греческий «Панатинаикос» в матче с «Олимпиакосом», а Камбала – во времена выступления за «Анадолу Эфес» во встрече с испанской «Барселоной».

Альфонсо Форд, Бобби Браун и Карлтон Майерс — единственные баскетболисты в списке, которые набирали больше 40 очков в плей-офф Евролиги. Американский атакующий защитник Форд навсегда вписал своё имя в историю Евролиги. В честь него была названа награда лучшему бомбардиру сезона в лиге. В плей-офф 2001 года Альфонсо набрал 41 очко, выступая за греческий «Перистери». К сожалению, карьера баскетболиста вышла недолгой, в 2004 году американец погиб из-за рака крови.

Браун успел поиграть за клубы Национальной баскетбольной ассоциации, но в Евролиге разыгрывающий периодически выдавал умопомрачительные перформансы. В матче плей-офф 2013 года с «Фенербахче» он набрал 41 очко. Атакующий защитник Майерс был известен своими выступлениями за итальянские команды. В 2001 году, когда Карлтон выступал за скромный «Фортитудо», он набрал 41 очко в матче с мадридским «Реалом».

Второе место. Шейн Ларкин

Разыгрывающий был выбран на драфте НБА 2013 года «Атлантой Хоукс» под 18-м пиком, но тут же был обменян в «Даллас Маверикс». Ларкин также побывал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс», прежде чем окончательно обосноваться в Европе. Первым европейским клубом для американца стала «Баскония», а уже с 2018 года и по сей день Шейн выступает за «Анадолу Эфес». В составе турецкого гранда баскетболист стал двукратным чемпионом Евролиги и лучшим бомбардиром турнира в 2020 году.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Ларкин установил рекорд по очкам в одной игре в истории Евролиги — в матче с немецкой «Баварией» разыгрывающий набрал 49 очков! Шейн всегда умел эффектно и эффективно разбираться с любыми соперниками, но тот момент получился незабываемым. Лишь одному игроку в истории Евролиги удалось перебить достижение Ларкина.

Первое место. Найджел Хэйс-Дэвис

Нынешний сезон Евролиги подарил нам множество исторических достижений: Майк Джеймс стал самым результативным игроком в истории Евролиги, «Реал» и «Анадолу Эфес» установили рекорд по набранным очкам в отдельно взятом матче и впервые в истории турнира сыграли четыре овертайма. Однако нас интересует достижение форварда турецкого «Фенербахче» Найджела Хэйс-Дэвиса.

Американец 29 марта 2024 года в матче регулярного чемпионата с немецкой «Альбой» набрал 50 очков, тем самым побив рекорд Ларкина. Хэйс-Дэвис успел поиграть в Европе за «Галатасарай», «Жальгирис», «Барселону», но лучше всего баскетболист раскрылся именно в «Фенербахче».

Сегодня мы узнаем последнего участника плей-офф Евролиги: им окажется либо «Баскония», либо «Виртус». Совсем скоро европейские клубы начнут битву за попадание в «Финал четырёх» — самый заветный турнир и желанный мини-турнир для каждого участника Евролиги. Дальше нас ожидает ещё много чего интересного.