«Никс» обыграли «Филадельфию» в первом матче серии плей-офф НБА

Завершился матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:104.

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Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Тайриз Макси, который набрал 33 очка. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 29 очков. У «Никс» — лучшим стал Джош Харт, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Следующий матч состоится 23 апреля, начало – 02:30 мск.

Напомним, «Никс» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. «Филадельфия», в свою очередь, финишировала на пятом месте.

Ранее в матче плей-ин «Филадельфия» обыграла «Майами Хит».

Действующим победителем турнира является «Денвер Наггетс», который в финальной серии прошлого года обыграл «Майами Хит».