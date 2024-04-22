Баскетболисты НБА назвали самого переоцененного игрока лиги

Игроки НБА назвали самого переоценённого игрока лиги
Издание NBACentral опубликовало список из самых переоценённых игроков НБА, по мнению игроков. Больше всего голосов набрал центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер.
Рейтинг самых переоценённых игроков НБА, по мнению игроков:
1. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») — 13,6% голосов
2. Джордан Пул («Вашингтон Уизардс») — 8,6%
3. Трей Янг («Атланта Хоукс») — 7,4%
4. Диллон Брукс («Мемфис Гриззлиз») — 4,9%
4. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 4,9%
6. Брэдли Бил («Финикс Санз») — 3,7%
6. Джон Коллинз («Юта Джаз») — 3,7%
6. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 3,7 %
6. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс») — 3,7%
6. Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз») — 3,7%
11. Патрик Беверли («Филадельфия Сиксерс») — 2,5%
11. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — 2,5%
11. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») — 2,5%
11. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 2,5%