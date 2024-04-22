Баскетболисты НБА назвали самого переоцененного игрока лиги

Издание NBACentral опубликовало список из самых переоценённых игроков НБА, по мнению игроков. Больше всего голосов набрал центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер.

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Рейтинг самых переоценённых игроков НБА, по мнению игроков:

1. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») — 13,6% голосов

2. Джордан Пул («Вашингтон Уизардс») — 8,6%

3. Трей Янг («Атланта Хоукс») — 7,4%

4. Диллон Брукс («Мемфис Гриззлиз») — 4,9%

4. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 4,9%

6. Брэдли Бил («Финикс Санз») — 3,7%

6. Джон Коллинз («Юта Джаз») — 3,7%

6. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 3,7 %

6. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс») — 3,7%

6. Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз») — 3,7%

11. Патрик Беверли («Филадельфия Сиксерс») — 2,5%

11. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — 2,5%

11. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») — 2,5%

11. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 2,5%