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Расписание спортивных матчей 25 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

25 апреля в спорте: дерби всея Руси и другие встречи в РПЛ, плюс плей-офф в баскетболе и хоккее. Следите с нами!

Расписание спортивных матчей 25 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет
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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, первый раунд, третий матч

Интрига: зарешает ли Мэттьюс снова?

«Торонто» во второй игре смог сравнять счёт в серии благодаря голу Остона Мэттьюса, полностью провалившего первый матч. Теперь серия перемещается в Торонто, где всё внимание снова будет приковано к американскому суперснайперу. Сможет ли обладатель «Морис Ришар Трофи» вывести свою команду вперёд в серии? Из стана «листьев» меж тем приходят хорошие новости – в третьем матче может сыграть Вильям Нюландер, пропустивший старт серии из-за травмы.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф НБА, первый раунд, второй матч

Интрига: «кельты» с лёгкостью заберут второй матч серии плей-офф?

Лучшая команда регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» без особых проблем обыграла «Майами Хит» в первом матче плей-офф НБА 2024 года. «Кельты» победили со счётом 114:94. Подопечные Споэльстры всё ещё не могут рассчитывать на одного из лидеров команды Джимми Батлера, который продолжает восстанавливаться от сильного растяжения связок колена. Сумеют ли гости в этот раз навязать борьбу «Бостону» или же вернутся на домашнюю площадку при счёте 0-2 в серии?

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: сможет ли победитель Запада сравнять счёт в серии с действующим чемпионом?

«Даллас» — лучшая команда регулярки на Западе – проиграл стартовый матч серии «Вегасу», несмотря на двукратное преимущество по броскам. «Рыцари» были беспощадны в большинстве – два из двух, включая гол на второй минуте игры (за авторством не кого-то, а капитана Стоуна, пропустившего последние два месяца), и сразу же поставили «звёзд» в положение отыгрывающихся, из которого они выйти не смогли. Изменится ли что-то во втором матче?

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс», плей-офф НБА, первый раунд, второй матч

Интрига: первый матч серии получился боевым, второй получится не хуже?

«Нью-Орлеан Пеликанс», несмотря на отсутствие Зайона Уильямсона, был очень близок к победе в матче с «Оклахома-Сити Тандер». Мало кто ждал от «пеликанов» такой прыти в гостевой игре, но они отлично проявили себя и уступили с разницей в два очка – 92:94. «Молниям» нужно прибавлять, особенно на домашнем паркете. Понятное дело, у молодого состава «Оклахомы» ещё трясутся поджилки в самые важные моменты, но Шей-Гилджес Александер в нужное время взялся за дело и добыл необходимую победу. Второй матч получится таким же интересным по интриге?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: найдёт ли «Лос-Анджелес» управу на фантастического Макдэвида?

В первом матче Коннор Макдэвид оформил ассистентский пента-трик, став одним из главных творцов победы «Эдмонтона». «Короли», хоть и не бросили играть ни после 0:4 к середине матча, ни после 2:6 в третьем периоде, не смогли выполнить главного – сдержать фантастического канадца. А ведь это первейшая задача, если они хотят навязать борьбу в серии и пройти дальше! Продолжит ли Макдэвид свои подвиги или «Лос-Анджелес» найдёт на него управу?

⚽️ 16:00: «Урал» — «Ростов», РПЛ, 21-й тур

Интрига: возьмёт ли «Урал» реванш за поражение в Кубке?

Неделю назад «Урал» и «Ростов» уже играли в Екатеринбурге, и тогда гости победили со счётом 3:1. Благодаря этому результату команда Валерия Карпина прошла в следующий раунд Кубка России, а «Урал» завершил выступление в турнире. В минувший уикенд «Ростов» потерпел сокрушительное поражение в матче со «Спартаком». «Урал», в свою очередь, упустил победу в Сочи — соперник превратил 0:2 в 2:2. Команде Виктора Гончаренко очень нужны очки, ведь сейчас она находится в зоне переходных матчей.

⚽️ 18:15: «Факел» — «Крылья Советов», РПЛ, 21-й тур

Интрига: прервёт ли «Факел» серию поражений?

«Факел» в последнее время выглядит не лучшим образом — три поражения подряд. Команда по-прежнему находится за пределами опасной зоны, но она оторвалась от стыков всего на два очка. Самарский клуб решает совсем другие задачи. «Крылья» занимают седьмое место в таблице РПЛ, но отстают от четвёртого места всего на два очка. В прошлом сезоне «Факел» обыграл «Крылья» дома (2:1), но тогда хозяев тренировал Вадим Евсеев. Получится ли выиграть с Сергеем Ташуевым?

🏀 19:00: УНИКС — «Самара», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: действующий чемпион Единой лиги вновь окажется сильнее?

«Самара» неплохо смотрелась в первом матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги. Однако действующий чемпион Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашнем паркете добыл победу со счётом 83:73. Следующий матч также пройдёт на арене казанцев. Сумеют ли гости перезагрузиться и сделать правильные выводы из ошибок, чтобы во втором матче показать себя с ещё лучшей стороны? Второй матч серии расставит всё на свои места.

🏐 19:00: «Белогорье» — «Факел», Суперлига (мужчины). Серия за третье место, второй матч

Интрига: сравняют ли гости счёт в серии?

Одни из самых симпатичных команд Суперлиги только начали свою серию — с сухого счёта 3:0 на площадке в Туле. Единственной сложной партией для гостей оказался второй сет, но спорное решение судей в пользу «Белогорья» свело борьбу на нет. Кажется, молодой и амбициозный «Факел» уже прыгнул выше головы. Хотя и белгородцы не спешат делать выводы о победителе бронзовой серии.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Парма», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: краснодарский клуб закрепит преимущество в серии плей-офф?

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обновил рекорд Единой лиги ВТБ по набранным очкам за половину в матче плей-офф (67), а также повторил рекорд турнира по очкам в отдельно взятой игре плей-офф (112). Всё это случилось в матче с «Пармой», в котором краснодарская команда победила со счётом 112:85. Как обычно, в плей-офф «Локо» расцветает, но гостей нельзя списывать со счётов, так как у подопечных Евгения Пашутина должен быть ещё козырь в рукаве. Как закончится вторая встреча в серии?

🏆 🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (женщины). Финал, четвёртый матч

Интрига: чемпион будет известен уже завтра?

Шесть сезонов подряд «Локо» не опускался ниже второго места, в этом вообще может добраться до титула — остался ещё один матч. И события третьей встречи в Калининграде намекают на такой исход. Железнодорожницы в целом смотрелись лучше на приёме (65% против 34%) и в атаке — 46% против 33%. По 17 очков набрали Татьяна Толок и Эбрар Каракурт, в то время у «Динамо-Ак Барс» самой результативной стала Мартинес Брайелин лишь с 10 очками.

⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Сочи», РПЛ, 21-й тур

Интрига: проиграет ли «Сочи» впервые в РПЛ при Морено?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. «Сочи» с приходом Роберта Морено никому не проигрывает в РПЛ. Правда, и победа была всего одна. Черноморский клуб показывает весёлый футбол, но по-прежнему замыкает таблицу. «Ахмат» после серии неудачных результатов неожиданно обыграл в Москве ЦСКА (2:1). Тем не менее команда Магомеда Адиева всё ещё находится в зоне прямого вылета. В двух предыдущих официальных матчах побеждал «Ахмат», а перед этим «Сочи» выиграл пять раз подряд. Как будет на этот раз?

⚽️ 20:30: ЦСКА«Спартак», РПЛ, 21-й тур

Интрига: будет ли у Федотова первая победа над «Спартаком» в качестве тренера ЦСКА?

Главное дерби страны, и этим всё сказано. Армейцы перед игрой понесли существенные кадровые потери. В дерби они не смогут рассчитывать на помощь дисквалифицированных Виллиана Роши, Игоря Дивеева и Аббосбека Файзуллаева. Есть ещё один нюанс: Владимир Федотов ни разу не обыгрывал «Спартак» как тренер ЦСКА. А красно-белые впервые за пару лет сыграют против принципиального соперника без Гильермо Абаскаля. Справится ли Владимир Слишкович с давлением в матче такого уровня?

⚽️ 22:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити», АПЛ, 29-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Ман Сити»?

«Ман Сити» ни в коем случае нельзя терять очки. Если он, конечно, рассчитывает на очередной чемпионский титул в АПЛ. «Арсенал» уже оторвался на четыре очка, но у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе. Кстати, «Брайтон» — очень удобный соперник для «Манчестер Сити». В 14 очных матчах «Сити» одержал 12 побед при всего одном поражении. С другой стороны, в трёх последних очных встречах на поле «Брайтона» у «МС» всего одна победа.

Баскетбол
Гильермо Абаскаль
Магомед Адиев
Игорь Дивеев
Владимир Федотов
Вильям Нюландер
Евгений Пашутин
Вадим Евсеев
Виктор Гончаренко
Коннор Макдэвид
Джимми Батлер
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Локомотив
ЦСКА
Тандер
Спартак
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