Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал увольнение главного тренера ЦСКА Райковича

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал увольнение главного тренера московского клуба ЦСКА Эмила Райковича.

«Прекрасно понимаю президента ЦСКА и своего давнего соратника Андрея Ватутина — команде нужна была встряска. На результаты красно-синих, конечно, очень сильно повлияла травма основного американского разыгрывающего Каспера Уэйра, но восемь поражений в последних 11 матчах — это много», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российской газете».

Напомним, Эмил Райкович покинул пост главного тренера 15 апреля. В сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ армейцы стали победителями первого раунда сезона, Райкович второй год подряд становился тренером команды на Матче всех звёзд. По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА занял третье место. В матче последнего тура красно-синие уступили казанскому УНИКСу, который в итоге стал первым. Второе место занял петербургский «Зенит».