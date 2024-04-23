Дэвис произнес одну фразу на послематчевой пресс-конференции, после чего ушел

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис на пресс-конференции после игры с «Денвер Наггетс» произнёс одну фразу, после чего положил микрофон и ушёл.

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«Джамал Маррей сделал бросок», — сказал Дэвис.

Напомним, в НБА действует правило, согласно которому игроки обязаны появится на пресс-конференции, иначе они будут оштрафованы.

Сегодня, 23 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 101:99 в пользу домашней команды. Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей стал автором победного броска под сирену после того, как лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал трёхочковую попытку.