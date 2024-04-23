Франция может лишиться Евролиги. При чем здесь русские?

Французские фанаты теряют баскетбол, а АСВЕЛ — бюджет. Что вообще происходит?

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В последнее время Франция переживает настоящий баскетбольный бум. Проводивший первый год в Национальной баскетбольной ассоциации Виктор Вембаньяма оправдал и даже превзошёл все ожидания болельщиков и экспертов. В финал Еврокубка вышли две французские команды. Французы Закари Рисашер и Александр Сарр спорят друг с другом за первый номер драфта НБА 2024 года. На носу Олимпийские игры в Париже, и всё тот же Вембаньяма говорит, что любой результат в баскетбольном турнире, кроме победы, можно будет считать провалом. Баскетбольная Франция готовится к великим событиям и обрастает новыми болельщиками, но именно в этот момент получает удар в спину.

Канал L'Equipe, владеющий лицензией на вещание матчей чемпионата Франции (LNB), недавно направил уведомление о прекращении сотрудничества с платформой SKWEEK, получившей право на трансляции матчей французской лиги на семь лет. Причина жёсткого решения L'Equipe — невыплата SKWEEK своих финансовых обязательств. К настоящему моменту платформа задолжала несколько миллионов евро. Примечательно, что SKWEEK принадлежит FedCom Media, дочерней компании FedCom, владельцем которой является выходец из России (точнее, СССР) Алексей Федорочев.

Бизнесмен сколотил состояние на деятельности, далёкой от спорта, но в какой-то момент переключился и на него. Болельщики московского «Динамо» до сих пор помнят многомиллионные подписания бразильцев и португальцев нулевых годов — всё это было при Федорочеве. Впоследствии Алексей переключился на другие спортивные направления, а не так давно добрался и до баскетбола. Как уже отмечалось, платформа SKWEEK приобрела права на трансляцию LNB на семь лет. Цена вопроса для компании Федорочева — € 2,5 млн за сезон.

Поначалу никаких проблем не просматривалась, однако позже они вышли наружу. В конце марта французские болельщики стали всерьёз волноваться из-за рисков лишиться возможности смотреть матчи местной лиги. Успокоить фанатов попытался руководитель FedCom Media Олег Петров, пообещавший, что с долгами будет покончено:

«Да, имеются некоторые задолженности, которые нужно погасить, но мы гарантируем, что зрители не увидят чёрных экранов. Мы уже связались с партнёрами, чтобы урегулировать ситуацию. В ближайшие недели мы произведём все выплаты. В течение двух-трёх недель будет погашено 50% задолженности, а вскоре — и 100%».

Время прошло, но с долгами так и не рассчитались. Какую-то сумму платформа перевела, но далеко не всю. В результате производственные затраты на протяжении нескольких месяцев пришлось покрывать 21 Production — дочерней компании L'Equipe. Но далее мириться с этим она не намерена, о чём и уведомила SKWEEK. Положение действительно серьёзное, так как из всех матчей 30-го тура чемпионата Франции зрители смогли увидеть лишь один. По условиям соглашения транслировать его имел возможность L’Equipe. Все остальные игры, которые должны были быть показаны SKWEEK, доступны зрителям не были.

Но ситуация для французов ещё плачевнее. По слухам, большую озабоченность нынешним положением дел выразили в Евролиге, матчи которой для болельщиков из Франции показывает всё та же SKWEEK. Сообщается, что главный клубный турнир европейского баскетбола якобы также пригрозил платформе лишить её прав на вещание.

Всё это происходит в преддверии плей-офф Евролиги, который начнётся уже на этой неделе. Но и это не всё. SKWEEK также является крупным спонсором клуба АСВЕЛ. По сведениям Le Parisien, команда получила только € 2 млн из причитающихся по соглашению € 7 млн. Президент АСВЕЛа Тони Паркер уже подтвердил, что в следующем сезоне команде (в том числе и женской) придётся непросто. Клуб существенно сократит бюджет: «Не могу сказать, где мы окажемся, но это будет очень большое падение».

Как разрешится конфликт с участием SKWEEK, мы непременно узнаем. «Умные учатся на чужих ошибках». Кажется, это высказывание — самое главное, что компетентные стороны из других стран могут почерпнуть из сложившейся во Франции ситуации — ведь в будущем ни один баскетбольный болельщик (да и не только баскетбольный), где бы он ни жил, никогда не должен столкнуться с чем-то подобным.