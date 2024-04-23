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Майкл Джордан назвал молодого игрока, которого он считает «особенным»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан назвал «особенным» игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

Майкл Джордан назвал молодого игрока, которого считает «особенным»
© globallookpress.com
«Этот парень — особенный», — приводит слова Джордана Legion Hoops.

В ночь с 20 на 21 апреля завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Игра закончилась со счётом 120:95 в пользу домашней команды.

Эдвардс провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 24 с игры, где четыре из восьми — трёхочковые), сделав девять подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+19».

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