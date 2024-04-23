Майкл Джордан назвал молодого игрока, которого считает «особенным»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан назвал «особенным» игрока «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Этот парень — особенный», — приводит слова Джордана Legion Hoops.

В ночь с 20 на 21 апреля завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Игра закончилась со счётом 120:95 в пользу домашней команды.

Эдвардс провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 24 с игры, где четыре из восьми — трёхочковые), сделав девять подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+19».