УНИКС переиграл «Самару» в первом матче четвертьфинальной серии

Сегодня, 23 апреля, в Казани на арене «Баскет-холл» состоялся первый матч четвертьфинала Единой лиги между УНИКСом и «Самарой». В итоге победу одержали хозяева со счётом 83:73 (17:16, 23:18, 24:16, 19:23).

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Самым результативным игроком матча стал Эрик Грин. Со скамейки он набрал 20 очков. Также стоит выделить Исмаэля Бако, набравшего 18 очков и сделавшего четыре подбора.

В составе «Самары» четыре человека набрали 10 очков или более: Джеймс Томпсон (13), Джавонта Хоукинс (12), Джастин Роберсон (11) и Никола Ребич (10).

Следующий матч состоится 25 апреля. Победитель серии сразится с сильнейшей командой из противостояния «Локомотива» и «Пармы» Четвертьфиналы будут разыгрываться до трёх побед. Полуфиналы и финал — до четырёх.