«Зенит» одержал вторую победу над «Уралмашем» в серии плей‑офф Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл екатеринбургский «Уралмаш» во втором матче серии первого раунда плей‑офф Единой лиги ВТБ.

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Встреча завершилась со счетом 82:74 (28:21, 15:18, 13:17, 26:18). Самым результативным игроком у хозяев стал Томас Эртель, набравший 16 очков. В составе гостей 20 очков заработал Тайрелл Нэльсон.

«Зенит» ведет в серии со счетом 2–0.

Третий матч серии до трех побед пройдет 27 апреля в Екатеринбурге.

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