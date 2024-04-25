«Автодор» продлил контракт с главным тренером Богичевичем

Пресс‑служба саратовского «Автодора» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Миленко Богичевичем.

© БК «Автодор»

Соглашение с сербским специалистом рассчитано до 2026 года, договор подписан по схеме «1+1».

— Мы считаем Богичевича одним из самых перспективных тренеров в Европе и рады продолжению работы с ним. Минувший сезон стал первым для Миленко в качестве главного тренера на столь высоком уровне. Он лучше узнал лигу, приобрел важный опыт. В условиях возросшей конкуренции в Единой лиге ВТБ команда продемонстрировала прогресс по ходу сезона, выдала серию из 7 побед подряд, попала в плей‑ин и была близка к выходу в плей‑офф. «Автодор» вновь был лидером лиги по эффективности — соотношению количества побед к бюджету клуба. Мы видим значительный потенциал нашего тренера. Клуб обозначил моменты, которые необходимо скорректировать в следующем сезоне. Надеемся, что продолжение сотрудничества с Богичевичем будет ещё более продуктивным, — сказал исполнительный директор «Автодора» Олег Родионов.

В нынешнем сезоне саратовский клуб занял третье место в группе «Б» регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В матче плей‑ин «Автодор» проиграл московскому клубу МБА (79:85) и не вышел в плей‑офф турнира. Богичевич возглавил команду летом прошлого года.