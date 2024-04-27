«Уралмаш» обыграл «Зенит» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Сегодня, 27 апреля в Екатеринбурге состоялся третий матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 72:69 (13:18, 20:16, 16:17, 23:18) в пользу хозяев площадки.

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Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Октавиус Эллис. На его счету 18 очков, а также шесть подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал разыгрывающий Трент Фрейзер. Он набрал 19 очков, сделал один подбор и одну передачу.

Первую игру «Зенит» выиграл со счетом 98:82, а вторую — 82:74.

Четвёртый матч серии между «Уралмашем» и «Зенитом» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Екатеринбурге.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня. Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.