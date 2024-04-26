Владимир Гомельский: «На данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров»
Владимир Гомельский поделился мнением о Викторе Вембаньяме.
Известный комментатор и эксперт считает, что французского «большого» из «Сперс» рано вносить в список лучших оборонительных специалистов НБА.
«С таким «классным» Вембаньямой «Сан-Антонио» занимает последнее место на Западе и пропускает 120 очков за матч. Его влияния не командный результат в этом сезоне не ощущалось. А личные достижения – только личные достижения.
Давайте посмотрим второй сезон Вембаньямы. Эксперты считают, что второй сезон является определяющим в карьере молодых игроков НБА.
Но на данный момент Вембаньяма не в состоянии опекать мощных центров противника, типа Йокича или Дэвиса», – написал Гомельский в своей конференции.
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