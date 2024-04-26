Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян

Международная федерация баскетбола продлила отстранение спортсменов России до 2024 года
Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение спортсменов России и Белоруссии до следующего заседания центрального совета организации. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает пресс-служба FIBA.
Заседание состоится в декабре 2024 года, сообщает ТАСС.
FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
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