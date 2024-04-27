Баскетбольный судья из Словении попался на краже

Словенский судья баскетбольной Евролиги Матей Болтаузер украл духи в магазине «дьюти‑фри» в аэропорту Белграда, сообщает Eurohoops.net.

Источник информирует, что Болтаузер украл флакон духов стоимостью 221 евро. Судья был задержан службой безопасности после того, как его опознали по записям видеокамер.

Задержание состоялось 5 декабря 2023 года после матча «Партизан» — «Монако», в котором сербский клуб одержал победу в овертайме.

Болтаузер признал свою вину, но от комментариев отказался. Сообщатся, что Евролига открыла дисциплинарное дело и собирает информацию об инциденте.