Видео: Уэстбрук был удален с паркета за стычку с Дончичем и Вашингтоном

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук был удалён с паркета за стычку с игроками «Даллас Маверикс» во время четвёртой четверти очного матча. Помимо Уэстбрука с площадки был удалён Пи Джей Вашингтон, форвард техасского клуба.

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Инцидент начался с грубого фола Уэстбрука на Дончиче. Словенец подошёл к Расселлу, чтобы выяснить отношения, после чего получил толчок в грудь. Сразу же после этого форвард «Маверикс» Вашингтон толкнул, в свою очередь, Уэстбрука.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Арбитрам понадобилось пересмотреть стычку, после чего было принято решение об удалении с паркета Уэстбрука и Вашингтона.

В итоге «Маверикс» одержали победу в матче со счётом 126:109.