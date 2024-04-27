Защитник «Енисея» был признан лучшим новичком Единой Лиги ВТБ

Защитник красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн‑Мэйс был признан лучшим дебютантом Единой лиги ВТБ в сезоне‑2023/24, сообщает пресс-служба лиги.

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В регулярном сезоне Ратэн‑Мэйс провел 36 матчей. В среднем за игру он набирал 25,7 очка, совершал 4,4 передачи, 4,3 подбора при средней эффективности 25,4 балла. По итогам регулярного сезона он стал вторым баскетболистом Единой лиги по среднему коэффициенту полезности. Также 32‑летний канадец стал лучшим снайпером в сезоне‑2023/24.

До Ратэн‑Мэйса приз «Лучшему дебютанту сезона» получали Томас Эртель и Иффе Лунберг.

«Енисей» вышел в плей‑офф, заняв третье место в группе «А» второго этапа. В играх на вылет красноярская команда встречается с ЦСКА. «Армейцы» ведут в серии 2:0. Третий матч серии проходит в субботу в Красноярске. Прямую трансляцию смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Игра», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.