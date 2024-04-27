ЦСКА переиграл «Енисей» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги

Сегодня, 27 апреля, состоялся третий матч четвертьфинальной серии между «Енисеем» и ЦСКА. Московская команда оказалась сильнее со счётом 89:82 и вышла в полуфинал турнира.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс. На его счету 26 очков, пять подборов и пять передач. Перед матчем он был удостоен ряда индивидуальных наград за выступление в регулярном сезоне. Его одноклубник Джеремайя Мартин отметился 22 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

Лучшим снайпером в составе ЦСКА стал Каспер Уэйр. Со скамейки ему удалось набрать 22 очка и восемь передач.

Таким образом, «Енисей» завершил сезон, а ЦСКА ждёт соперника из противостояния «Уралмаша» и «Зенита». Петербургский клуб ведёт в серии со счётом 2-0.