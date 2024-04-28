Леброн Джеймс: «Каждая следующая игра будет испытанием сама по себе»

Леброн Джеймс не расслабляется после победы над «Денвером».

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«Мы подошли к третьей четверти с лучшим настроем. Лучше начали вторую половину игры. Они уничтожали нас в третьих четвертях раньше. Мы все еще проигрываем 1-3. Каждая игра будет испытанием сама по себе. Мы справились с задачей продлить серию сегодня, но нам придется стать еще лучше. Последняя четверть – время оформлять победу. Нам не удавалось сделать это в предыдущих встречах, рад, что мне удалось помочь команде добиться этого сегодня», – заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Форвард «Лейкерс» набрал 14 очков в заключительной четверти победной игры (119:108) и помог команде уменьшить разрыв в серии первого раунда плей-офф (1-3).