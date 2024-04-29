Российский баскетболист отказался от участия в драфте НБА

Российский центровой Владислав Голдин снял кандидатуру с драфта НБА в 2024 году, сообщает в социальной сети журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

22‑летний россиянин подписал контракт с клубом NCAA «Мичиган Вулверинс», где будет выступать под руководством Дасти Мэя. До марта 2024 года специалист возглавлял «Флориду Атлантик Оулс», в котором Голдин провел три сезона.

В сезоне‑2023/24 в NCAA россиянин провел 34 матча, в среднем набирая 15,7 очка и совершая 6,9 подбора.