«Игроки «Локо» в своей лучшей форме». Секулич высказался о предстоящей серии с УНИКСом
Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей серии с УНИКСом.
«Игроки сейчас, на мой взгляд, в своей лучшей форме, так что к серии они хорошо готовы. Да, добавляет трудностей то, что мы довольно долго находимся вне дома, а играть будем против очень сильного соперника. Но это нужно рассматривать не как проблему, а как вызов, который нужно встречать с высоко поднятой головой. Это должно только закалять и добавлять мотивации, ведь в чемпионате именно сейчас и начинается всё самое интересное. В этой части сезона уже трудно кого-то удивить, но обе команды хотят победить, так что если и ждать чего-то, то точно увлекательной и захватывающей борьбы за путёвку в финал. Старт серии всегда проходит в достаточно эмоциональном ключе. И у игроков, и у тренеров есть определённые ожидания и планы, но только игра покажет, насколько они реалистичны. И наша главная задача — играть в свой баскетбол, как бы соперник ни старался нам в этом помешать», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.
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